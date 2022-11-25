الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جمعها من التزوير.. حبس عاطل حاول غسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم ، حبس عاطل  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة غسل مبلغ 10 ملايين جنيه عن طريق تزوير المستندات وبيعها لراغبي التعامل بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأموال والممتلكات.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

- نتائج التحريات

توصلت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية  وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس شركات ومشروعات تجارية.

 وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

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وائل لطفي

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