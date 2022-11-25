الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» يحتفي باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
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نشر مركز  معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس  الوزراء ، إنفوجرافيك جديد عن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم بهذا اليوم في الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام. 

ويأتي موضوع احتفالية هذا العام تحت عنوان اتحدوا.. النضال لإنهاء العنف ضد المرأة، وقد أشار الإنفوجرافيك إلى أن 85% من النساء حول العالم تعرضن للعنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت، و45% من النساء أو نساء أُخر يعرفهن، تعرضن لصورة من صور العنف حول العالم. 

 - جهود مصر في الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة

كما تناول الإنفوجرافيك أبرز جهود مصر في الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، كالتالي:

- 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية.

- 8 وحدات استجابة طبية بعدد من المستشفيات الجامعية، للتعامل مع سيدات تعرضن للعنف. 

- إطلاق خطة وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026).

- إصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام.

- إطلاق حملة "ماتسكتيش" بالطرق السريعة وإعلانات مسموعة ومرئية، لتشجيع الإبلاغ عن التحرش.

- حملة "حياتك محطات.. ماتخليش محطة توقفك"، برسائل عن تنظيم الأسرة، التحرش، الزواج المبكر، وغيرها.

- حملة "السكة أمان" بعدد من محطات السكك الحديد، بفيديوهات وفرق ميدانية من المتطوعين، للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة.

- حملة "اتكلمي..احمي نفسك وغيرك"، لزيادة الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وسبل الإبلاغ عن العنف الرقمي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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