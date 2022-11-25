الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة حديثة تكشف فوائد إضافة العسل للنظام الغذائي

عسل النحل
عسل النحل
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أظهرت دراسة حديثة، أن العسل يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

وكشف باحثون من جامعة "تورنتو" الكندية، العديد من النتائج التي توصل إليها الباحثون في سلسلة من التجارب السريرية التي أشرفوا عليها،  فوائد عظيمة لإضافة العسل في نظامنا الغذائي.

وذكرت دراسة أجراها باحثون من جامعة "تورنتو"، ونشرت نتائجها في مجلة "Nutrition Reviews"،  أن تناول العسل يخفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية التي تتسبب بتشكل الدهون على الكبد.

كذلك أكد الباحثون في تجاربهم وعددها 18 وشارك فيها 1100 شخص، أن العسل يرفع من نسبة الكوليسترول الجيد، ويحسّن من مقاومة الجسم للالتهابات.

ووفق الباحثين فإن فوائد العسل تنبع من احتوائه على تركيبة معقدة من السكريات الشائعة والنادرة والبروتينات والأحماض العضوية ومركبات نشطة بيولوجيا.

ونصحت الدراسة باستبدال السكر بالعسل، لأن ذلك قد يقلل من مخاطر التمثيل الغذائي على القلب.

الأوعية الدموية التمثيل الغذائي التجارب السريرية البروتينات الدموية

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