الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد الولايات المتحدة فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
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يترقب عشاق كرة القدم، مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

 

ويستضيف ملعب "البيت" المباراة التي ستجمع بين إنجلترا والولايات المتحدة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم.

 

ويدخل منتخب إنجلترا هذه المباراة بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعدما حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى على إيران بنتيجة 6-2، ويأمل في تحقيق الانتصار من أجل الظفر بالنقاط الثلاث والتأهل مباشرةً إلى الدور المقبل.

 

أما منتخب الولايات المتحدة فيريد تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله في الجولة الأولى مع ويلز بهدف لكل فريق.

 

موعد مباراة إنجلترا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022

تقام مباراة إنجلترا والولايات المتحدة يوم الجمعة 25 نوفمبر على ملعب "البيت".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة إنجلترا والولايات المتحدة، وهي القنوات الناقلة لنهائيات كأس العالم 2022.

كما سيتم نقل المباراة على قنوات الكأس القطرية.


تشكيل إنجلترا المتوقع

من المتوقع أن يعتمد ساوثجيت على التشكيل الآتي:

حارس المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبييه، ستونز، هاري ماجواير، شاو

خط الوسط: ديكلاين رايس، جاد بيلينجهام، ماونت

خط الهجوم: ساكا، رحيم سترلينج، هاري كين


تشكيل الولايات المتحدة المتوقع

من المتوقع أن يعتمد جريج بالهاتلر المدير الفني على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تورنر

خط الدفاع: ديست، زيميرمان، ريم تيم، روبينسون

خط الوسط: أدامز، مكيني، موسى يونس

خط الهجوم: تيموثاوس، جوش، بوليسيتش

منتخب الولايات المتحدة منتخب إنجلترا مباراة إنجلترا والولايات المتحدة كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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