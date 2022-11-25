رئيس «صرف الإسكندرية» يتفقد مواقع التمركزات عقب سقوط الأمطار (صور)

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مواقع التمركزات، منذ قليل، عقب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أنحاء المحافظة مساء اليوم، بالتزامن مع نوة باقي المكنسة.

وأجرى نافع جولة بأماكن تمركزات معدات شركة الصرف الصحي، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية لمتابعة شفط أي تجمعات لمياه الأمطار التي شهدتها جميع أنحاء المدينة.

وشهدت الإسكندرية سقوط أمطار في الحادية عشر مساء بدأت خفيفة في أحياء المنتزه وشرق وزادت بحي وسط، كما شهد حي غرب والطريق الصحراوي سقوط أمطار غزيرة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أمس، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظة ستشهد بدء من اليوم الخميس أمطارًا تبدأ خفيفة نهارًا وتكون متوسطة ورعدية مساءً قد تغزر في فترات الليل بنسبة حدوث 50% تقريبًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها (40 إلى50 كم/ ساعة )، واضطراب في الملاحة البحرية يصل ارتفاع الموج 2 إلى 3 أمتار.

وأعلنت شركة صرف الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ، وتوقف الإجازات، وبدل الراحات، ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

وكان قد أوضح نافع أن من ضمن استعدادات الشركة لموسم الشتاء تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق وما يزيد عن 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات وبيارات 202 محطة رفع ومعالجة وتطهير 86 مصب هم إجمالي المصبات الموجودة بأنحاء المحافظة، و200 بيارة لمحطات الرفع والمعالجة.



نوة باقي المكنسة

يذكر أن نوة باقي المكنسة تأتي في 22 نوفمبر، مع اختلاف في موعدها بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.