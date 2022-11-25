العثور على جثة لربة منزل داخل منزلها فى ظروف غامضة بالبحيرة

قررت نيابة وادى النطرون، بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة، وباشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور تشريح جثة ربة منزل عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بإحدى قرى غرب النوبارية لبيان أسباب الوفاة وتكليف المباحث بالتحرى حول الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بلاغاً من المستشفى العام بوصول" إبتسام م ال "٤١ سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم جثة هامدة ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

بالإنتقال والفحص وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة قرر بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية ناتج عن فشل بالتنفس وتوقف عضلة القلب ولم يجزم بسبب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.