الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ريهام عاصى: انطلاق حملة «كونى» لتكثيف الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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قالت ريهام عاصي رئيسة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة بالجامعة العربية، إنه تم انطلاق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بشعار " كوني".

 

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الأمم المتحدة أصدرت الكثير من التشريعات والقوانين لمنع ممارسة مظاهر العنف ضد المرأة مثل الضرب، الختان، الزواج المبكر. 

 

توجيهات القومي للمرأة 

وأضافت في حديثها، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يقوم بتوجيه المجلس القومي للمرأة بضرورة حماية المرأة وتوعيتها بحقوقها من أجل الدفاع عن ذاتها بكل الوسائل والطرق. 

 

توعية المرأة المصرية

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يقدم للمرأة التي تتعرض للعنف الرعاية الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية والتعليمية، كما أن القومي للمرأة قام بتدشين الكثير من حملات التوعية لزيادة ثقافة المرأة بحقوقها احتماعياً مع تغيير نظرة المجتمع تجاهها.

ريهام عاصي العربى للتنمية المستدامة حديث الاخبار كوني المجلس القومي للمرأة

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وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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