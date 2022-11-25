الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة هولندا القادمة ضد الإكوادور فى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

منتخب هولندا
منتخب هولندا
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة المرتقبة التي ستجمع هولندا والإكوادور ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم قطر 2022.

 

ويستضيف ستاد خليفة الدولي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين هولندا والإكوادور، والتي تقام في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

 

وكان منتخب هولندا قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب السنغال في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليحصد 3 نقاط هامة في بداية مشواره.

 

وفاز منتخب الإكوادور على أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية بنفس النتيجة ليحصد 3 نقاط ثمينة.

 

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد الإكوادور بنفس فارق الأهداف، فيما يحتل منتخبا قطر والسنغال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

 

موعد مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022

تقام مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات يوم الجمعة 25 نوفمبر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022

تُذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.


تشكيل هولندا المتوقع

من المتوقع أن يعتمد لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

خط الدفاع: ناثان أكي - فيرجيل فان دايك - ماتايس دي ليخت

خط الوسط: دينزل دومفريس - فرينكي دي يونج - ستيفن بيرجويس - دالي بليند - كودي جاكبو

خط الهجوم: ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين


تشكيل الإكوادور المتوقع

من المتوقع أن يعتمد جوستافو ألفارو المدير الفني لمنتخب الإكوادور على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليكساندر دومينجيز

خط الدفاع: روبرت أربولیدا - فيليكس توريس - بییرو ھینكابي - بیرفیس إستوبینان

خط الوسط: أنجیلو بریكیادو - موسيس كايسيدو - كارلوس جرویزو - روماریو إیبارا - جيريمي سارمينتو

خط الهجوم: میشیل إسترادا

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