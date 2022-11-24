الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كيروش» لمراسلة «BBC»: اذهبى واسألى مدربى إنجلترا وأمريكا عن خروجهم من «أفغانستان»

كيروش
كيروش
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أحرج المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة ويلز غدًا -الجمعة- ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووجهت شيماء خليل مراسلة "بي بي سي" السؤال للمهاجم مهدي تريمي عن الاحتجاجات القائمة في إيران الآن، وهي الأسئلة التي يرفض تريمي الإجابة عنها في الوقت الراهن.

وبعد المؤتمر الصحفي، ذهب “كيروش” لمواجهة الصحفية قائلًا لها: "اسألك شيئاً واحدًا الآن: لماذا لا تسألي المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا".

وأوضح "لماذا لا تسألي (جاريث) ساوثجيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء"؟
ودافعت الصحفية عن حقها في إلقاء الأسئلة، فيما غادر كيروش الغرفة مباشرة.

كيروش البرتغالي كارلوس كيروش bbc انجلترا أمريكا

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