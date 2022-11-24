دينا الوديدى تكشف سر تركها مجال الترجمة ودخولها عالم الغناء

كشفت الفنانة دينا الوديدي، تفاصيل دخولها لعالم الفن رغم أن مجال عملها كان يدور حول الترجمة، ولكنها كانت لها ميول فنية، وكانت تريد دخول مجال التمثيل.

انضمامها لفرقة الورشة

قالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "واحدة صاحبتي قالتلي فيه فرقة مسرحية اسمها "الورشة" تقدري تدخلي وتتمرني فيها بيعلموا تمثيل وحكي وغناء، وسعدت جدًا بها وواحدة واحدة كنت بشوف بيعملوا إيه لأنهم مهتمون بإحياء الأغاني التراثية والفلكلور".

وأضافت: "لم يكن لدي ميول للغناء في طفولتي رغم أني ألحن وألف، ودرست السيرة الهلالية مع مدرسي سيد الضوي، لأنها تعني لي الكثير وفيها سحر وكل مرة أغنيها أفهم معنى وأول ما بدأت أحفظها كنت فاهمة نصها وكنت واخدة قصة البطل عامر الخفاجي".