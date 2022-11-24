أمير المصرى: كنت خجولا جدًا فى طفولتى وأمى سبب دخولى مجال التمثيل

كشف الفنان أمير المصري، العديد من تفاصيل حياته الشخصية وتفاصيل انطلاق مسيرته الفنية.

كنت خجول جدًا في طفولتي

وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر راديو "نجوم إف إم": "كنت خجولا جدًا في طفولتي وعندما كنت أذهب مع والدتي للمدرسة أو أي مكان كنت أرتدي كاب أو ماسك، ولم أكن أستطيع التعامل مع أحد بدونهما، ووالدتي رأت ذلك فأرادت استغلال طاقتي وبدأت تشجعني على الاشتراك في ورش التمثيل".

وأضاف: "أحب الأفلام الرومانسية وأخشى من الوحدة"، مُشيرًا إلى أن فيلم "19 ب" تناول أزمة الوحدة في حياة كبار السن.

وعن تفاصيل مشاركته في فيلم "هاشتاج جوزني"، قال إنه ليس أول تعامل له مع المخرج عصام نصار، فسبق وشاركه في "النضارة البيضاء"، وتابع: "قلتله أنا حابب أقدم دور رومانسي ولم يكن اسم العمل هاشتاج جوزني كان اسمه (إصابة عمل) الفكرة اللي شدتني أكتر غير الرومانسي أعتقد أنها لم تحصل في السينما المصرية وكان هناك بعض السحر".

وتابع: "عمري ما كنت راضي عن نفسي الفيلم الوحيد هو "ليمبو"؛ لأنني كنت أسير خطوة خطوة مع المنتجين وكنت عارف هعمل إيه لأن التحضير أهم من التصوير".