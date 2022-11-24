الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء فرز الأصوات فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

انتخابات المكتب التنفيذي
انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي بحزب الوفد، عن بدء عملية فرز الأصوات.

ومن المقرر فور الانتهاء من الفرز إعلان نتيجة اختيار 18 عضوا للمكتب التنفيذي للوفد.

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وحرص عدد كبير من قيادات الوفد المرشحين للمكتب التنفيذي وباقي القيادات على التقاط عدد من الصور مع رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة؛ تعبيرا عن روح المحبة الوفدية بين رئيس الوفد وقياداته، وذلك قبل البدء في عملية فرز الأصوات.

وعبرت هذه الصور عن مرحلة جديدة من عمر الوفد تقوم على روح التآلف مهما كانت نتيجة الانتخابات التي تجرى في الوقت الحالي.

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اللجنة القضائية المكتب التنفيذي حزب الوفد الأصوات اللجنة القضائية المشرفة

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