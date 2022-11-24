بدء فرز الأصوات فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي بحزب الوفد، عن بدء عملية فرز الأصوات.

ومن المقرر فور الانتهاء من الفرز إعلان نتيجة اختيار 18 عضوا للمكتب التنفيذي للوفد.

وحرص عدد كبير من قيادات الوفد المرشحين للمكتب التنفيذي وباقي القيادات على التقاط عدد من الصور مع رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة؛ تعبيرا عن روح المحبة الوفدية بين رئيس الوفد وقياداته، وذلك قبل البدء في عملية فرز الأصوات.

وعبرت هذه الصور عن مرحلة جديدة من عمر الوفد تقوم على روح التآلف مهما كانت نتيجة الانتخابات التي تجرى في الوقت الحالي.

IMG-20221124-WA0028

IMG-20221124-WA0027

IMG-20221124-WA0026

IMG-20221124-WA0025

IMG-20221124-WA0024

IMG-20221124-WA0023

IMG-20221124-WA0022

IMG-20221124-WA0021