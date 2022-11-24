الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفريق أسامة ربيع: إعادة استخدام رواسب بحيرة البردويل لزيادة المساحة المزروعة بسيناء

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات بتطهير البحيرات الكبرى مثل البردويل والمنزلة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه من المقر إعادة استخدام رواسب تكريك بحيرة البردويل ومعالجتها لضخها بالتربة الزراعية في سيناء لزيادة المساحة المنزرعة بها.

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ بحيرة البردويل في إطار مباردة "سيناء البردويل" التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها تنمية سيناء.

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