الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 245 كيلو لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالفرافرة

صورة من ضبط اللحوم
صورة من ضبط اللحوم
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شن مكتب حماية المستهلك، اليوم، بالتنسيق والاشتراك مع إدارة تموين الفرافرة والإدارات المختلفة، حملة مرور على بعض المحال التجارية ومخازن السلع والمطاعم الموجودة بنطاق مدينة الفرافرة، وذلك للتأكد من جودة الأغذية المعروضة بالأسواق وجودة عمليات التداول والتخزين والعرض ومدى توافر السلع في الأسواق.
 

أسفرت الحملة عن ضبط 245 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية، 15 كجم جبنة مجهولة المصدر ومدون عليها تاريخ سبتمبر 2022 وكذلك مخالفات اشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية، تم تحرير محاضر للمخالفين وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويهيب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالسادة التجار ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين، كما يُناشد مكتب حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
 

 

مكتب حماية المستهلك إدارة تموين الفرافرة مكافحة احتكار السلع احتكار السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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