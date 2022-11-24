الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لمدة أسبوع.. خريطة سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية

طقس
طقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على أنحاء محافظات الجمهورية، خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الجمعة حتَّى الأربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار على جميع الأنحاء كالتالي:

الجمعة 25 نوفمبر

  • أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 60% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة نهارًا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً (بنسبة حدوث 30: 40% تقريبًا)، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
  • اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح (40: 50 كم/س) وارتفاع الموج من (2: 3 أمتار).

السبت 26 نوفمبر

  • شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأحد 27 نوفمبر:

  • شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • الإثنين 28 نوفمبر:
  • أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 29 نوفمبر:

  • أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30: 49% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 30 نوفمبر:

  • نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
خريطة سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خريطة سقوط الأمطار على جميع الأنحاء امطار

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