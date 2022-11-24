مصرع طفلة إثر سقوطها فى بالوعة بالهرم

شهدت منطقة الهرم بالجيزة، مصرع طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إثر سقوطها في بالوعة بدون غطاء، أثناء سيرها مع والدتها.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، يفيد بمصرع طفلة سقطت داخل بالوعة، على الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية، وتمكنوا من انتشال جثة الطفلة، وتبين أنها تدعى "جومانة.م.ا"، 6 سنوات.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة سقطت في البالوعة أثناء سيرها مع والدتها، ولا شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.