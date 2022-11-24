"الشباب والرياضة" تُطلق الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية على مستوى العالم العربى

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقي الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية بالدول العربية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني (الإدارة العامة لتأهيل الكوادر الشبابية) والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

ويشارك بالملتقى شباب وطلاب وأعضاء هيئة التدريس من المعيدين وحاملي درجة الماجستير لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مصر ومختلف الدول العربية.

يأتى الملتقى فى إطار تبادل الخبرات والرؤي والتجارب الناجحة بين القيادات الشبابية الإعلامية من مصر ونظرائهم في الوطن العربي، وتوطيد التعاون، والمساهمة في وضع أسس وخارطة طريق شبابية إعلامية تعزز قيم الهوية والثقافة العربية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد نظمت النسخة الأولى من ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية على المستوي المحلي بمشاركة شباب وطلاب كليات وأقسام الإعلام في مختلف الجامعات المصرية بواقع ١٦٠ طالبا وطالبة من ٣٦ جامعة ومعهدا وأكاديمية بجانب شباب إعلام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



الشباب تُنفذ يومًا ترويحيًا وترفيهيًا لذوي القدرات والهمم بـ(38) مركز شباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تنفيذ يوم التحدي لذوي القدرات والهمم بعدد (38) مركز شباب على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والترويحية.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتًا أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل على تكثيف وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع مراكز الشباب بالمحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب، وذلك للعمل علي تنفيذ استراتيجية الوزارة للريادة والتميز والارتقاء بجودة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم عبر الأنشطة والبرامج والمشروعات المتميزة بمراكز الشباب.

وتُقام أنشطة وفعاليات "يوم التحدي" عبر احتفالية علي مدار يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر القادم من الساعة 9 صباحًا وحتي الخامسة مساءً بعدد (38) مركز شباب ومركز تنمية شبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، متضمنة الفعاليات تكريم لأمهات ذوي الهمم، توزيع الهديا علي الأطفال، ألعاب للأطفال، ومجموعة من الفقرات الفنية والإستعراضية.

جاءت مراكز الشباب المقرر إقامة الفعاليات بها، مراكز شباب الصف والشيخ زايد والحي السادس والحوامدية بالجيزة، منتدي شباب أكتوبر، وبالقاهرة مراكز شباب الجزيرة، التجمع، مكرم عبيد، القاهرة الجديدة، مدينة نصر، المعادي الجديدة، صقر قريش، 15 مايو، شباب المستقبل، المدينة الرياضية بالأسمرات، إمبابة، منتدي 15 مايو، الفسطاط، طرة، الوايلي، حلوان الجديدة، نور الأمل بالمقطم، ومن الإسكندرية مراكز شباب سموحة والأنفوشي والمدينة الرياضية، القناطر بالقيوبية، ومن الشرقية مراكز شباب فاقوس وههيا وديرب، كفرالزيات بالغربية، الشباب بإسنا، الميناء بالغردقة، ماقوسة بالمنيا، أبوالمطامير بالبحيرة، الشيخ زايد بالإسماعيلية، أدفو وشباب أسوان بأسوان، بالإضافة إلي المدنية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.