انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى إمبابة

كلّفت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة، ورفع الآثار المادية لمعرفة سبب الحريق، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الحريق الذي لم يسفر عن إصابات.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة إمبابة، دون وقوع إصابات.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في منطقة إمبابة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.