الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير: السلطات الإيرانية اعتقلت اللاعب «وريا غفورى» بتهمة التحريض ضد الدولة

ايران
ايران
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن السلطات اعتقلت اللاعب وريا غفوري، بتهمة الدعاية ضد الدولة، وبحسب وكالة "فرانس برس". 

لاعبو المنتخب الايراني 

وخلال الفترة الماضية، رفض لاعبو المنتخب الإيراني ترديد النشيد الوطني لمنتخب بلادهم قبل مباراة إنجلترا ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

وظهر لاعبو منتخب إيران صامتين أثناء عزف النشيد الوطني لإيران قبل بداية المباراة، وتلقوا تحية من جماهير المنتخب الموجودة في المدرجات ورد اللاعبون التحية عقب انتهاء عزف النشيد الوطني.

الاحتجاجات الايرانية 

وتكافح إيران الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الفتاة الكردية التي تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر في حجز الشرطة.

كما أن الاحتجاجات الحالية تختلف كثيرًا عما حدث من قبل، فقد كانت المظاهرات الجماهيرية، التي أذكتها سنوات من الغضب المكبوت، غير دينية وتتميز بمطالب لتغيير النظام وفقًا لشبكة "سي اي بي اس نيوز".

وكشفت صحيفة إيران إنترناشيونال عن أن السلطات تعمدت القبض على 40 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية أو مزدوجة، للضغط على المجتمع الدولي الذي اتخذ موقفًا معارضًا من سياسات النظام الإيراني حيال التظاهرات والاحتجاجات.

إيران اوروبا بتهمة ضد الدولة السلطات الإيرانية

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وائل لطفي

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