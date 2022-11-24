«جودة القابضة للمياه» تراجع الإجراءات التصحيحية بـ«مياه الفيوم»

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن لمخلفات الصرف الصحي يعد من أهم المحاور التى توليها الشركة القابضة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لكونها منهجية حديثة قوامها الرقابة المسبقة التى تكفل استدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بشكل آمن حيث تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة.

وأضاف النجار أن الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة ممثلة في إدارة سلامة ومأمونية المياه قامت بإجراء المراجعة والتفتيش على تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لخطة نظام إمداد محطة مياه العزب الجديدة، بحضور الإدارات والقطاعات المعنية بتنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية وتوضيح موقف تنفيذها لمسئولي الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى استمرت لمدة ٣ أيام بحضور كل من الدكتور أحمد جمال، من إدارة شئون البيئة، الدكتور علاء أحمد سالم، والدكتور مصطفى محمد عبدالوهاب، إدارة سلامة ومأمونية المياه، بغرض تجديد الشهادة خلال الفترة القادمة، كما شملت الزيارة أعمال مراجعة ومعاينة تفقدية لجميع مراحل التنقية داخل مواقع العمل بالمحطة، بدءًا من المأخذ وحتى طرد المياه النقية للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأشاد القائمون على المراجعة من قبل الشركة القابضة فى نهاية التقييم بمستوى الأداء ومدى تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وقالت وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، إن الزيارة شملت أيضًا خلال أعمالها تقييم إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمآخذ محطات مياه الشرب لتحديد الموقع الأنسب لتركيب وحدة الرصد اللحظي ضمن منظومة الإنذار المبكر للمخاطر على المجرى المائي والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة والري والموارد المائية والبيئة والشركة القابضة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقييم منظومة الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي لدراسة إمكانية جعل المحافظة نموذجًا تطبيقيًا لمعالجة ومأمونية تداول الحمأة.