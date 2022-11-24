الشباب والرياضة تُنظم صالونًا ثقافيًا دينيًا لنشر ثقافة التعايش والتسامح بين الأديان

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، صالونا ثقافياً دينياً لنشر ثقافة التعايش والتسامح بين الأديان تحت شعار"طريق المحبة"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بحضور فضيلة الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتورة هويدا الشاهد مدير عام الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "حقوق الإنسان أمر واجب التطبيق في سلوكياتنا، ومعرفتنا، وفي التنشئة المجتمعية، ولنا جميعا حقوق وعلينا واجبات، وكذا التوعية بتلك الحقوق بين المواطنين من خلال المنشآت الشبابية والرياضية ومختلف الكيانات الشبابية في كل محافظات الجمهورية".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من تنظيم الصالون الثقافي الديني هو نشر ثقافة التعايش والتسامح بين الأديان وبين المجتمع بجميع فئاته، وتوعية الشباب بمفاهيم الدين الصحيحة، وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي، واستثمار جهد الشباب في مجال خدمة المجتمع والوطن، وتفعيل شعار الخدمة العامة وتنمية المجتمع، من خلال حملات توعية وتثقيفية لكافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المعلومات المغلوطة ونشر ثقافة التعايش السلمي ومواجهة الأفكار الهدامة، وذلك بتكثيف برامج الوعي لدى النشء والشباب.

وأشارت الدكتورة هويدا الشاهد، مدير عام الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن فعاليات الصالون تأتي ضمن خطة الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة، التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع إدارات الرياضة بمديريات الشباب على مستوى الجمهورية، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة.

وتضمن الصالون الرد على العديد من الاستفسارات حول العديد من الموضوعات والقضايا بمختلف أنواعها، والتي تسهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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