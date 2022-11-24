إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 3 مواطنين، فى حادث، انقلاب سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى، الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى.

على الفور، انتقلت، قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.