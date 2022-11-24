الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 3 مواطنين، فى حادث، انقلاب سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى، الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب سيارة، ربع نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى.

على الفور، انتقلت، قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الفيوم

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