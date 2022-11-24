حبس عصابة حشيش فى المطرية

قررت جهات التحقيق في المطرية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من الشقة محل سكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفا محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.