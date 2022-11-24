الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يُكلف اللواء السيد ندا مديرا عاما لإدارة الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف اللواء السيد أحمد السيد ندا للعمل مديراً عاماً لإدارة الأمن بالجامعة.

يُذكر أن هذا المنصب كان يشغله اللواء عماد جودة الذى بلغ سن المعاش، وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر له على جهوده فى الحفاظ على الأمن بالجامعة خلال فترة توليه المنصب متمنياً له التوفيق.

وفي سياق متصل، استضافت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس طلاب وتلاميذ المدارس بمحافظة الإسماعيلية في زيارات ميدانية إلى مزرعة الكلية التعليمية، ومتحف الحياة البرية، و متحف التشريح.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن جامعة قناة السويس تحرص على القيام بدورها المجتمعي، وخاصة نحو طلاب ما قبل التعليم الجامعي وربطهم بالحياة الجامعية، وتعريفهم بطبيعة الدراسة بها، من أجل دعم العملية التعليمية.

وأضاف أنها تهدف لخلق طلاب مؤهلين للدراسة والتعلم، واكتساب المهارات وتنمية القدرات والمعارف، وتابع أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تتويجا للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأقيمت الزيارات الميدانية بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية أنها استقبلت الزيارات الميدانية في إطار دورها المجتمعي، وإيمانا بأهمية نشر الوعي وتثقيف طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، وأوضحت أن الكلية استضافت ٢٩ من تلميذات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة، و١٥ من هوطالبات مدرسة الإسراء والمعراج، و٣٢ طالب وطالبة من مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة عربي (طلاب المرحلة الثانوية).

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