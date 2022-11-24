الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنمية الحضرية» يطرح 1284 شقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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- الموافقة على إجراءات التسعير والطرح وآلياته للمشروع ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

وفي مستهل الاجتماع أوضح "صديق" أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، وكذا العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكل الأشخاص.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إجراءات التسعير والطرح وآلياته لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المرحلة العاجلة.

 وعلى صعيد إجراءات التسعير والطرح، أوضح المهندس خالد صديق أن نسبة عدد الوحدات بالطرح الأول للبيع لا تزيد على 5% من إجمالي الوحدات، وسيتم الطرح بمحافظات (المنوفية – المنصورة – قنا – سوهاج – المنيا – الفيوم – السويس – كفرالشيخ – دمياط) لعدد 1284 وحدة، من إجمالي عدد 21984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى سيتم طرحها تباعًا.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، أشار "صديق" إلى أنه يتم العمل حاليًا في 23 موقعًا بـ13 محافظة، هي: (القاهرة – السويس – دمياط – كفرالشيخ – الغربية – القليوبية – الفيوم – الشرقية – المنوفية – قنا – المنيا – سوهاج – الدقهلية)، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية، ووصلت معدلات التنفيذ إلى نسب متقدمة.
 

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