الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد غد.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة عن التقنيات الناشئة وأهميتها في المكتبات

مكتبة القاهرة
مكتبة القاهرة
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 تنظم مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة ياسر عثمان، بعد غد السبت، ندوة تحت عنوان "اتجاهات التقنيات الناشئة في المكتبات".

وتناقش الندوة التقنيات الناشئة وأهميتها في المكتبات، وواقع تطبيق التقنيات الناشئة في المكتبات المصرية، ومستوى اعتماد وتبني التقنيات الناشئة في المكتبات بمصر، والوظائف الجديدة والكفاءات والأدوار الحالية في عصر التقنيات الناشئة.

كما تناقش الندوة المهارات المطلوبة عند توظيف أمناء مكتبات التقنيات الناشئة والمبادرات التكنولوجية الجديدة، والتدريب اللازم نحو دعم التقنيات الناشئة (مبادرة جمعية المكتبات الأمريكية)، والتحديات والعقبات نحو تبني التقنيات الناشئة.

وتتحدث في الندوة الدكتورة يارة ماهر قناوي أستاذ مساعد قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنيا، وتقدمها الدكتورة أماني جمال مجاهد أستاذ قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، بينما يدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتي الندوة في إطار اهتمام مكتبة القاهرة الكبرى بتكنولوجيا المعلومات وتقنية المعرفة؛ لوصول الخدمات لمجتمع المستفيدين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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