الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في مطروح.. الخميس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مسابقة أوائل الطلاب على مستوى المحافظة سيتم تدشينها الخميس المقبل الموافق الأول من ديسمبر المقبل، والتي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية التعليم وحزب "مستقبل وطن".

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن المسابقة تتم على أربع مراحل، حيث تتم المرحلة الأولى بين المدارس على مستوى المجلس القروي أو الحي بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية بين المدارس الفائزة بالتصفيات الأولية على أن يتم اختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن المرحلة الثالثة ستجري فعالياتها على مستوى المحافظة وتشمل الفرق الفائزة على مستوى كل إدارة  ليتم تحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة لكل مرحلة تعليمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة تشمل التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات المختلفة لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتعاون المثمر والتنسيق البناء مع حزب مستقبل وطن في سبيل نجاح تلك المسابقة العلمية والثقافية التي يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي مؤكداً أنها تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، والتنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعي.

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