استطلاع رأى: 57% من الأمريكيين يعتقدون أن ترشح ترامب للانتخابات فكرة سيئة

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" أن ما لا يقل عن 57 في المائة من الأمريكيين، يعتقدون أن ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، هي فكرة سيئة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" فإن حوالي 6 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن محاولة ترامب الانتخابية أمر سيئ، بينما يؤيد في قراره 34%، مبينًا أن 55% من الأمريكيين يعتقدون أن لترامب تأثيرًا سلبيًا على الحزب الجمهوري، بينما يعتقد 37% أنه كان له تأثير إيجابي.

وقال ما لا يقل عن 58% من الناخبين المستقلين إن محاولته الانتخابية هي "أمر سيئ"، وأيده في القرار 27% فقط من الجمهوريين.

بعد قرار «تعيين مستشار خاص».. ترامب يندد



وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، أنه عيّن جاك سميث، وهو مدع عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات الوزارة بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك طريقة تعامله مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020.

وجاء إعلان جارلاند بعد 3 أيام من إعلان ترامب، الجمهوري، أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024.

وقال جارلاند، إن ترشيح ترامب، وكذلك نية الرئيس الديمقراطي جو بايدن المعلنة للترشح لولاية جديدة، جعلا تعيين مستشار خاص أمرًا ضروريًا.

وذكر وزير العدل، أن سميث سيشرف على التحقيق في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، والتحقيق في محاولات التدخل في انتقال السلطة بعد انتخابات 2020.

وقال جارلاند، في مؤتمر صحفي: "تعيين مستشار خاص في هذا الوقت هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وسميث سياسي مستقل، وهو رئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الخاصة في لاهاي، المكلفة بنظر جرائم الحرب في كوسوفو، إلا أن تعيينه أثار جدلًا.

فقد ندد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بالتعيين "السياسي" و"غير العادل" لمدع مستقل في التحقيقات التي تطاله.

وانتقد الملياردير الجمهوري ما اعتبره "أسوأ تسييس للعدالة" في التاريخ الأمريكي، مؤكدًا أنه لن يشارك في التحقيقات، وقال: "إنه أمر مخز، يفعلون ذلك فقط لأنني في طليعة الاستطلاعات".