الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عقد وخاتم».. ورشة للأطفال بمتحف الإسكندرية القومي

متحف الإسكنرية القومي
متحف الإسكنرية القومي
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ينظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسكندرية القومي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، اليوم الخميس، ورشة عن الحُليّ في مصر القديمة بعنوان «عقد وخاتم»، يشمل اليوم جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على تاريخه ومقتنياته ثم تقديم ورشة عمل  للأطفال عن الحلي.

وكان قد شهد المتحف أمس الأربعاء، إقبالًا من الزوار لقضاء يوم ممتع والاستمتاع بأجواء المتحف المميزة، حيث تم المتحف للزيارة بالمجان، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

جدير بالذكر بأن زيارة جميع المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانية اليوم على مدار مواعيد الزيارة الرسمية للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر، وذلك بمناسبة استمرار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

متحف الاسكندرية القومى عقد وخاتم اليوم العالمي للطفل جولة إرشادية تاريخه ومقتنياته ورشة عمل للاطفال 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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