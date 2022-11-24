التحفظ على مستلزمات طبية و172 ألف ريال سعودي قبل تهريبها بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان في الإسكندرية، التحفظ على كمية من مستلزمات طب الأسنان والنقد المصري والأجنبي، قبل محاولة تهريبها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من مطار برج العرب الدولي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الموانئ بالإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بمطار برج العرب، يفيد بضبط المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران شركة الخطوط السعودية، اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب "ا. ت" مصري الجنسية .

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد حنيش ومصطفي المصري مأموري الفحص تم تأكيد صحة الاشتباه، بالعرض على خالد حواش مدير إدارة الجمرك، قرر تفتيش الحقائب تبين وجود عدد 750 عبوة مستلزمات طب أسنان مخبأة داخل حقائبه، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 225 ألف جنيه.

كما تم ضبط المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين في إدارة الصادر، تم ضبط 172 ألف ريال سعودي و 18 ألف جنيه مصري و 280 درهم إماراتي مخبأة داخل جراب بمجرى حقائب الراكب "ا. ع" المغادر إلى الشارقة، على رحلة طيران العربية .

قام بالضبط تامر الخولي ومحمود غنيم مأموري الحركة بحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وعبدالرحيم الأحول بالأمن الجمركي، وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمي 46 و47 لسنة 2022.