تقرير دولي: نجاح «Cop 27» في توفير تمويل حدث تاريخي بمحادثات المناخ

قال المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، أن نجاح "Cop 27" في الترتيب لتمويل جديد لمساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ و في الاستجابة للخسائر والأضرار، يعد حدثا تاريخيا في محادثات المناخ السابقة.

وأضاف تقرير للمعهد أن المؤتمر هذا العام أحرز تقدمًا في إطار برامج العمل بشأن التعجيل بتوسيع نطاق التخفيف من الأزمة، وأن مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ انعقد على خلفية أزمات متعددة تشمل الطاقة وتكلفة المعيشة والمديونية وفقدان الطبيعة والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى.

وأوضح التقرير، أنه لم تكن الحاجة إلى العمل في مواجهة أزمة المناخ أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، فبعد أن أبرمت "صفقة سياسية صعب عبر مجالات مهمة للعمل المناخي، وافقت البلدان على الاعتراف بالحاجة إلى التمويل لمساعدة البلدان الضعيفة على الاستجابة للخسائر والأضرار التي تنشأ عندما يتم دفع النظم الطبيعية والبشرية إلى ما هو أبعد من قدرتها على التكيف.

- تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة التي تم وضعها في شرم الشيخ

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة التي تم وضعها في شرم الشيخ خلال العام المقبل، في حين أن الاتفاق على تمويل الخسائر والأضرار يمثل علامة بارزة، مع تنافس العديد من أولويات السياسة الأخرى على اهتمامهم، أصدر القادة القليل من الإعلانات التحويلية الجديدة، وفيما يتعلق ببرامج العمل الخاصة بالتوسيع العاجل لطموح التخفيف، وافقت البلدان على عملية تستكشف الموضوعات التي سيتم تحديدها ، وتحديد الفرص والفجوات للحد من الانبعاثات.

واتفقت الأطراف على جهد منظم طويل الأجل من شأنه أن يساعد البلدان على تحقيق هدف التكيف العالمي بشكل جماعي، من المتوقع أيضًا أن يولد هذا الإطار الذي ستتم مراجعته قبل إجراء التقييم العالمي الثاني في عام 2028.