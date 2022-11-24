افتتاح العرض المسرحى «شابوه» بمركز الإبداع الفنى (صور)

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف على مسرح مركز الإبداع الفني، أمس الأربعاء، العرض المسرحي "شابوه"، تأليف وإخراج أحمد محي، وذلك بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

حضر العرض كوكبة من الفنانين والشعراء والصحفيين، منهم " الصحفي الشاعر محمد بهجت، والصحفي باسم صادق، والفنانة فاطمة محمد علي، والشاعر عماد عبد المحسن، والفنانة سها كحيل، والصحفية هند سلامة"، وعدد من الفنانين خريجي مركز الإبداع الفني، والمسرحية تقدم يوميًا ٨ مساء، ولمدة ١٥ ليلة عرض.

العرض المسرحي "شابوه"

يشارك في العرض مجموعة من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني الذين شاركوا في مسرحيات "قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر"، وهم: محمد المحمدي، وأميرة عبد الرحمن، وميشيل ميلاد، وعادل الحسيني، وفرح عناني، ومحمد حسيب، ومريم محروس، وألحان المهدي، وأحمد محي.

ديكور محمد زكريا، استعراضات شيرين حجازي، موسيقى أحمد كيكار، ماكياج نادين عبد الحميد، ملابس (استايلست) لشيماء القاضي، مخرج منفذ عبده فضل، من إنتاج مسرح مركز الإبداع الفني.