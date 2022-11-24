شيركو حبيب: على إيران حل المشاكل بالطرق القانونية دون المساس بسيادة العراق

قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن القصف الإيراني على العراق، يأتي بحجة وجود قوات إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق.

وأضاف حبيب في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن المعارضة العراقية متواجدة في العمق الإيراني أيضا، مؤكدا أن قصف أراضي كردستان العراق انتهاك صريح للقوانين الدولية وسيادة العراق وعلى إيران أن تسعى لحل المشاكل والخلافات بالطرق القانونية والحوار دون المساس بسيادة العراق وأراضي كردستان والتي نتج عن هذا القصف استشهاد العديد من الأبرياء من طلاب المدارس الإبتدائية ونشر الذعر بين المواطنين.

وأوضح حبيب أن، الحل الوحيد هو الجلوس مع الأطراف المعارضة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وأن حكومة إقليم كردستان أصدرت بيانا استنكرت فيه انتهاك سيادة الأراضي العراقية في كردستان وطالبت جميع الأصدقاء بالتدخل لمنع وإيقاف هذه الهجمات التي لا تؤدي إلا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وكذلك الحكومة العراقية مسؤولة عن الحفاظ على سيادة العراق وعدم خرقها من قبل أي جهة او طرف سواء كانت إيرانية أو تركية.

وتابع حبيب "نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشجع الحوار بين الأطراف المختلفة وكذلك احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد حبيب على أنه لا يجوز لأي دولة أو جهة انتهاك سيادة العراق والإقليم أو التدخل فى شؤونه الداخلية وأن انتهاك سيادة العراق وكردستان لا يخدم استقرار المنطقة بل على العكس.

حكومة كردستان تدعو المجتمع الدولي لمواجهة الاعتداءات الإيرانية ضد العراق

من جانبها، أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم.

وقالت حكومة كردستان العراق في بيان وصل للـ"الدستور" نسخة منه، إنها تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان.

وأضاف البيان أن الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، تشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار.

ودعت حكومة الإقليم العراقي إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان، مؤكدة أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق