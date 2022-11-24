الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين بقتل عامل فى مصر القديمة للجنايات

متهمين
متهمين
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أحالت النيابة العامة 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل مشتل وتهشيم رأسه بمنطقة مصر القديمة.

 

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بقتل "يوسف. ا" 37 سنة، عامل داخل مشتل في مصر القديمة، حيث قال المتهم الرئيسي إنه اتفق مع زميليه على مهاجمة المجني عليه بغرض سرقته، مضيفا أنه تسلل وزميليه لداخل المشتل لسرقة شاشة عرض، وعندما اعترضهم تعدوا عليه بالضرب وهشموا رأسه بحجر ثم لاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم.

 

كانت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

بالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل، ويوجد تهشم في رأسه نظرا لارتطام جسم صلب به ونتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أحالت اوارق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

إحالة 3 متهمين قتل عامل مشتل سرقته مصر القديمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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