الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بلجيكا تستهل مشوارها فى كأس العالم 2022 بفوز صعب على كندا

بلجيكا
بلجيكا
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استهل منتخب بلجيكا مشواره في بطولة كأس العالم "قطر 2022" بفوزه الصعب على نظيره الكندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات للمسابقة.

منتخب كندا سيطر على أحداث الشوط الأول، وتحصل على ركلة جزاء بعد لمس يانيك كاراسكو الكرة بيده في الدقيقة العاشرة.

وانبرى ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ لتسديد الركلة الجزائية، لكن تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح في الدقيقة 11، محافظًا على نظافة شباك البلجيكيين.

سيطرة الكنديين استمرت لكنهم قوبلوا بصلابة تيبو كورتوا طيلة أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 40، تلقى ميشي باتشواي كرة طولية من زميله توبي ألدرفيرلد، ليُروض الكرة، ويطلق تسديدة قوية في شباك كندا معلنًا عن الهدف الأول لمنتخب بلاده البلجيكي.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الكنديين، لكنهم أهدروا الفرص أمام مرمى كورتوا، فيما حافظ البلجيكيون على تقدمهم، ليظفروا بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كندا لـ3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل كندا أمام بلجيكا في كأس العالم

أما عن تشكيل كندا أمام بلجيكا في كأس العالم فضم كلًا من:

في حراسة المرمى: ميلان بوريان

خط الدفاع: أتيبا هوتشينسون – أليستاير جونستون – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا

خط الوسط: ريتشي لاريا – جونيور هويليت – ستيفن أوستاكينو

خط الهجوم: ديفيد ويذيرسبون - ألفونسو ديفيز - تاجون بوكان

تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد تيبو كورتوا، حامي عرين ريال مدريد الإسباني في حراسة المرمى، إضافة لزميله في الفريق إيدين هازارد، وكذلك كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، فيما يتواجد ميشي باتشواي كرأس حربة.

وجاء تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لياندير ديندونكير - توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونخين

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أكسيل فيتسل - يوري تيليمانس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: كيفن دي بروين - إيدين هازارد - ميشي باتشواي

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد خسر أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، في آخر مبارياته التحضيرية، والتي أُقيمت بالكويت، استعدادًا لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب قد تعادل سلبًا بدون أهداف مع كرواتيا في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهرًا، ضمن منافسات ذات المجموعة.

بلجيكا كأس العالم قطر 2022 ألفونسو ديفيز كورتوا باتشواي

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وائل لطفي

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