كورتوا فى الموعد.. باتشواى يتقدم لـ بلجيكا بهدف فى شباك كندا بالمونديال

تقدم منتخب بلجيكا على نظيره الكندي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

منتخب كندا سيطر على أحداث الشوط الأول، وتحصل على ركلة جزاء بعد لمس يانيك كاراسكو الكرة بيده في الدقيقة العاشرة.

وانبرى ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ لتسديد الركلة الجزائية، لكن تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح في الدقيقة 11، محافظًا على نظافة شباك البلجيكيين.

سيطرة الكنديين استمرت لكنهم قوبلوا بصلابة تيبو كورتوا طيلة أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 40، تلقى ميشي باتشواي كرة طولية من زميله توبي ألدرفيرلد، ليُروض الكرة، ويطلق تسديدة قوية في شباك كندا معلنًا عن الهدف الأول لمنتخب بلاده البلجيكي.

تشكيل كندا أمام بلجيكا في كأس العالم

أما عن تشكيل كندا أمام بلجيكا في كأس العالم فتضم كلًا من:

في حراسة المرمى: ميلان بوريان

خط الدفاع: أتيبا هوتشينسون – أليستاير جونستون – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا

خط الوسط: ريتشي لاريا – جونيور هويليت – ستيفن أوستاكينو

خط الهجوم: ديفيد ويذيرسبون - ألفونسو ديفيز - تاجون بوكان

تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد تيبو كورتوا حامي عرين ريال مدريد الإسباني في حراسة المرمى، إضافة لزميله في الفريق إيدين هازارد، وكذلك كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، فيما يتواجد ميشي باتشواي كرأس حربة.

وجاء تشكيل بلجيكا أمام كندا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لياندير ديندونكير - توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونخين

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أكسيل فيتسل - يوري تيليمانس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: كيفن دي بروين - إيدين هازارد - ميشي باتشواي

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد خسر أمام المنتخب المصري بهدفين لهدف، في آخر مبارياته التحضيرية، والتي أُقيمت بالكويت، استعدادًا لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب قد تعادل سلبًا بدون أهداف مع كرواتيا في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهرًا، ضمن منافسات ذات المجموعة.