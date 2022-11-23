الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: بدء عمل بورصة السلع المصرية خطوة جيدة لمواجهة جشع التجار

علي الادريسي
علي الادريسي
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قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن بدء عمل بورصة السلع المصرية هي خطوة جيدة تجاه الوصول للمنافسة فى سوق السلع الغذائية والتموينية وتحقيق السعر العادل ومواجهة جشع التجار.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة هي توفير الشفافية اللازمة لهذه المنتجات، ومن المعروف أن الأمور ليست جديدة على الاقتصاد المصرى، وذلك عن طريق بورصة القطن بالإسكندرية عام ١٨٨٥ وهى من أقدم البورصات فى العالم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه مع تقلبات أسعار السلع الغذائية والتموينية وارتفاع معدلات التضخم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية يعتبر هذا وقتًا مناسبًا لعمل البورصة السلعية كوسيلة رقابية وتوفر الشفافية اللازمة فى هذه السوق وتوفر الحماية اللازمة لصغار المستثمرين وتقدم المعلومات الكافية للجميع بمن فيهم المواطن بمعنى أدق تنفيذها يعود بالنفع على الدولة والمستثمر والمواطن.

اقتصاد المصري إسكندرية اقتصادي ا اقتصادي اقتصاد

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