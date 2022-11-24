الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

سعر الدولار الأمريكى
سعر الدولار الأمريكى
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سجل سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك العاملة في مصر، حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري 24:60 جنيه للبيع.

وبدأ سعر الدولار في تسجيل ارتفاعات قياسية مع بداية نوفمبر الجاري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف؛ مما أدى إلى ارتفاع أغلب أسعار العملات أمام الجنيه المصري وخاصة سعر الدولار الذي كان يسجل قبل القرار 19 جنيهًا.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس  24-11-2022.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.5019 جنيه مصري للشراء، و24.5781 جنيه مصري للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.51 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

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  • الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 24.50 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.
  • بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.54 جنيه للشراء، 24.56 جنيه للبيع.
  • بلغ  الدولار في ميد بنك 24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن 

  • سعر الدولار في المصرف المتحد 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.53 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.

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  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.53 جنيه للشراء. 24.59 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك المشرق :  24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول:  24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي :  24.53 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي :  24.55 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.
الدولار البنك الأهلي CIB الجنيه المصري البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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