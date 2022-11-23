الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كورتوا يحرم كندا من أول أهدافها فى تاريخ المونديال

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
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حرم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، الفريق الكندي من تسجيل أول أهدافه في تاريخ كأس العالم.

واحتسب الحكم الزامبي جاني سيكازوي ركلة جزاء لصالح كندا في الدقيقة التاسعة بعد كرة اصطدمت في يد يانيك كاراسكو، وأكد على أحقيتها الفار.

ونفذ ألفونسو ديفيز ركلة الجزاء في الدقيقة العاشرة لكن تصدى لها كورتوا ببراعة.

ويشارك منتخب كندا في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في بطولة كأس العالم 1986، وحينها تواجد في المجموعة الثالثة مع فرنسا والمجر والاتحاد السوفيتي.

وخسر منتخب كندا المباريات الثلاث، واستقبلت شباكه 5 أهداف ولم يسجل أي أهداف.

تيبو كورتوا منتخب كندا منتخب بلجيكا مونديال قطر 2022

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