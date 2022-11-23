«حياة كريمة» تنظم مسابقات لكرة القدم بالقرى النائية

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من تطوير وإحلال البنية التحتية للقرى إلى جانب إنشاء محطات للصرف الصحي لخدمة السكان ،كما قامت المبادرة برصف الطرق الرئيسية والفرعية للقرى وعملت على تطوير مراكز الشباب وتوفير وحدات صحية جديدة على أعلى مستوى، إلى جانب إنشاء مجمعات خدمية فى الكثير من القرى وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع سكان القرى النائية.

ولم تكتفي مبادرة «حياة كريمة » بتطوير الحجر، بل سعت للارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي لسكان القرى، وجاء ذلك من خلال ندوات ثقافية ومسابقات فى مختلف المواهب ، كما نظمت دورات رياضية لجميع الفئات العمرية لتشجع الجميع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وكان ذلك ما يتمناه سكان القرى النائية على مدار السنوات الماضية.

أظهرت مهاراتى فى الكرة

فى ذلك الإطار ذكر أحمد جمال، ٢٠ عامًا، أن «حياة كريمة» ساعدته على إظهار مهاراته فى كرة القدم، بأن أتاحت له فرصة لخوض عدة مباريات أمام الجمهور، وسط إشادة كبيرة بالمستوى الذى ظهر عليه بعدما أكتسب الثقة من المشاركين معه فى المسابقة .

وأضاف «جمال»: «كنت أرى أن فرصى فى احتراف كرة القدم أصبحت ضعيفة، واقتربت من التخلى عن حلمى هذا، حتى جاءت المبادرة الرئاسية للبحث عن الموهوبين، وانضممت إلى فريقها وشاركت فى مسابقتها لكرة لقدم، ورغم أننا لم نحقق مركزًا متقدمًا، فإنها نجحت فى إظهار موهبتى وتنمية مهاراتى وذلك بفضل المبادرة ».

وتابع: «اكتسبت مهارات كثيرة فى كرة القدم، وأحلم بأن أصبح لاعب كرة شهيرًا، كما أننى اشتركت فى مسابقة الرسم، فهى موهبتى الثانية»، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه باكتشاف المواهب الشابة، وتوفير جميع الخدمات لأهالى القرى.