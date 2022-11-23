السجن عامين لعاطل أحدث عاهة مستديمة لآخر فى كفر الشيخ

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، عاطل بالسجن عامين مع الشغل، على خلفية اتهامه بإحداث عاهة مستديمة لآخر في يده اليسرى.

وأحالت النيابة العامة "ا.ف.ا" هارب، لمحكمة الجنايات؛ حيث كشفت التحقيقات أنه خلال شهر أكتوبر2020 بدائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ أحدث عمدًا مع سبق الإصرار إصابة المجني عليه "أ.س." بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجه إلي حيث أيقن وجوده وما أن ظفر به حتى عاجله المتهم بعدة ضربات على يده اليسرى بالسلاح آنف البيان، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في الإعاقة بنهاية البطح بالساعد الأيسر وإعاقة في منتصف حركة ثني الخنصر الأيسر وإعاقة بنهاية حركة ثني أصابع اليد اليسرى "السبابة والوسطى والبنصر" وتقدر نسبتها بنحو 20% على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة المتهم أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني وبغير مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية.