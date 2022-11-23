الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الرياضة تعقد لقاء تنشيطيًا لاستعراض خطة برنامج «ريحانة»

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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تعقد الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، غدًا الخميس، لقاءً تنشيطيًا لوحدات ريحانة والمتطوعات المشاركات في الوحدات بالمحافظات لاستعراض خطة أنشطة ريحانة خلال الفترة القادمة.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت مسمى "ريحانة"، برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقوم المعنيون على تنفيذ البرنامج بتدشين حملة ترويجية في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام الفتيات للاشتراك  بوحدات ريحانة.

تتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.
كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات  بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

ومن المقرر تنفيذ لقاء أون لاين  للفتيات، والمشاركة به عبر الرابط التالى للتعريف ببرنامج ريحانة القيادي للفتيات وآلية المشاركة بالبرنامج.

لشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية النشء ريحانة القيادة النسوية

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وائل لطفي

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