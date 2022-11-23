لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعى للبلدان العربية.. غدًا

تصدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، تقريرًا غدًا الخميس الموافق 24 نوفمبر بعنوان "مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربيّة: نحو جعل الميزانيات أكثر انصافًا وكفاءةً وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف).

وأضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن التقرير يقدم تقييمًا من نوع جديد للإنفاق على السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية، وتحليلاً مفصلاً للاتجاهات والقضايا، وتوصيات تبين كيفية الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم التقرير الإنفاق الاجتماعي العام التقدم في التعليم والحد من الفقر وعدم المساواة، ويرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الكفاية والعدالة والكفاءة في الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المالية العامة بشكل عام؛ ومناقشة التوصيات التي تساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والتعافي الشامل والمستدام من جائحة كوفيد-19.