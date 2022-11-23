مسابقات عديدة في مختلف المجالات لاكتشاف المواهب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

لم تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فقط بتطوير وإحلال البنية التحتية فى القرى ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وترميم المنازل القديمة، أو تزويدها بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعي، بل عملت على تأهيل سكان القرى اجتماعيًا وثقافيًا من خلال تنظيم أنشطة ومحاضرات ومسابقات تجوب جميع القرى.

ونظمت مبادرة «حياة كريمة» مسابقات في مختلف المجالات، من أجل اكتشاف المواهب المدفونة داخل القرى النائية، وكانت من ضمن المسابقات، مسابقة الرسم والتمثيل والغناء والإنشاد، وغيرها من الفنون، وذلك للارتقاء بالمستوي الثقافي لسكان تلك القرى.

لعبت تحت قيادة مدرب محترف

في ذلك السياق قال محمد حمدي، أحد المشاركين فى مسابقات «حياة كريمة»، إنه شارك في مسابقة كرة القدم، وحصل فريقه خلالها على المركز الثانى، معتبرًا أن الأهم من الحصول على مركز متقدم، هو المشاركة فى المسابقة، ضمن المبادرة التى أسهمت فى تسليط الضوء على العديد من المواهب فى الرياضة والفن وغيرهما من المجالات. وأضاف «حمدى»: «مبادرة (حياة كريمة) نجحت فى الوصول لجميع المواهب فى القرى وإبرازها، وتنميتها بإرشادها إلى الطريق الصحيح لتواصل التطور».

وأوضح أنه استفاد من المبادرة عن طريق مشاركته فى مسابقة كرة القدم، التى سمحت له بتجرية الانضمام لفريق يقوده مدرب محترف، يضم العديد من الموهوبين، وهى الفرصة التى طورت منه وأصقلت موهبته وتعرف من خلال مشاركته بالعديد من المواهب المختلفة.

وواصل: «أسعى لتطوير موهبتي، ولن أكتفى بخطوة واحدة، لأن طموحي لا حدود له، لذا بعد مشاركتي في مسابقة (حياة كريمة) سأبحث عن مسابقات وفرص أخرى لأتعلم أشياء جديدة أنمى بها موهبتى»، معتبرًا أن المبادرة وضعته على أول طريق النجاح الذي كان يحلم به منذ سنوات.