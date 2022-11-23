الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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مصر

إحباط محاولة لحجب 48 طن سلع غذائية بمنشآت ومخازن مخالفة بالجيزة

أحمد راشد
أحمد راشد
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نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في ضبط 48 طن سلع غذائية تم تخزينها بغرض الاحتكار وحجبها عن التداول للتلاعب في أسعارها وذلك بمنشآت ومخازن مخالفة أو غير مرخصة في أكتوبر والبدرشين والصف.

وشملت المضبوطات “دقيق بلدي مدعم، وقمح، وسكر، ومكرونة وفاصوليا” بعد تجميعها داخل مخازن للسلع الغذائية غير مستوفية الاشتراطات الصحية ومخازن لإعادة تدوير الدقيق البلدي المدعم استخراج نسبة 87.5 وتحويله إلى دقيق سياحي بمناطق الصف وأكتوبر والبدرشين، منوها إلى أنه تم التحفظ على المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن بمنطقة أكتوبر بحوزته كمية من الزيت الحر قدرها 421 كرتونة زيت دون أي فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وضبط بدال تمويني بالصف بحوزته 6 أطنان سكر و256 كرتونة من الزيت التمويني والحر؛ بغرض التربح وبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار الجهة المختصة في هذا الشأن.

وتابع أنه تم ضبط 700 طبق بيض داخل مخزن بالسادس من أكتوبر يزاول النشاط دون الحصول على الترخيص وبدون أية فواتير أو بيانات تدل على مصدرها وغير معلن عن الأسعار وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

اشتراطات الصحية إعادة تدوير الجهة المختصة الحملات التموينية الدقيق البلدى المدعم الدقيق البلدى الزيت التمويني السوق السوداء المواد الغذائية

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