تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيه خارجي

كشفت التقديرات الأولية داخل مؤسسة الأمن الإسرائيلية أن منفذي التفجير المزدوج، الذي وقع صباح اليوم، لم يتلقوا توجيه خارجي أو تعليمات من أية جماعات مسلحة، موضحةً أن التخطيط للتنفيذ كان يجرى منذ فترة طويلة.

وتابعت التقديرات الإسرائيلية: "الخلية المنفذة درست المنطقة جيدًا، ويشتبه في أن عناصرها تحروا المكان الذي يوجد فيه أكبر عدد من الركاب داخل محطة الحافلات، ومن ثم نفذوا تفجير العبوة الأولى من مسافة بعيدة، وفعلوا العبوة الثانية في حي راموت بطريقة مماثلة".

ووقع تفجيران، صباح اليوم، الأربعاء، داخل محطتي حافلات إسرائيلية، بمدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة 22 آخرين.

ورفع جهاز الشرطة الإسرائيلي مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة، مؤكدًا أن قواته لا تزال تلاحق منفذي العملية.