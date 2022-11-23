رفع 90 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمناطق تل البلد، الحمادة السلام المحطة، بالإضافة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بقرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء، وأبو عاشور، حيث تم جمع ورفع ما يقرب من 90 طن قمامة ومخلفات بعموم مركز ومدينة التل الكبير.

وفي سياق متصل صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأنه سيتم عقد انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2022-2023 لأول مرة منذ إنشاء الجامعات الأهلية فى إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لدمج طلاب الجامعات الأهلية مع العمل الطلابي والمشروعات القومية، مؤكداً أن أندماج هؤلاء الطلاب يَلزمه إتحاد طلاب خاصة بهم، لافتاً إلى أن انتخابات الطلاب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الجديدة ستتم بالتماشي مع انتخابات اتحادات الطلاب جامعة قناة السويس، مشيراً إلى أن شروط الترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ستكون قريبة من شروط الترشح بجامعة قناة السويس والتى يحددها المجلس الأعلى للجامعات وتلتزم بها جميع الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمنسقى برامج الجامعة الأهلية بمشاركة الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور تشكيل العليا للانتخابات برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية الأستاذ ممدوح عثمان منسق رعاية الشباب، علي عبد الحي أخصائي الشئون القانونية، الدكتورة رنا أحمد علوان كلية التجارة الدولية، الدكتور محمد أشرف عطية كلية طب الأسنان.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أنه سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الإستمارات يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، ثم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر الساعة 12 ظهراً فتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، فيما يتم فحص الطعون المقدمة للجنة العليا للإنتخابات يوم 29 نوفمبر الساعة 12ظهراً ليتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر الساعة 12 ظهراً وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً مع إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، ثم تجري انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً لتجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر من 10 صباحاً إلى 12 ظهراً.

كما تجري انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر الساعة 12 ظهراً وتنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم 8 ديسمبر المقبل الساعة 10 صباحاً.

وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي، أن سحب الاستمارات يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر بناء على الجدول من مقر الأنشطة الطلابية للجامعة الأهلية بالدور الثالث بمبنى رعاية الشباب لكليات الطب والصيدلة والأسنان والتجارة والعلوم الصحية، وكليات الهندسة والتمريض بمقر الجامعة الأهلية بالإسماعيلية الجديدة.