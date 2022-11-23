الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ألمانيا تتقدم على اليابان بهدف جوندجان من علامة الجزاء

جوندجان
جوندجان
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تقدم منتخب ألمانيا على نظيره الياباني بهدف نظيف، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا في إطار منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل هدف التقدم في اللقاء للمانشافت إلكاي جوندجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدقيقة 33 من علامة الجزاء.

ويقود هجوم المانشافت في لقاء اليوم توماس مولر ويجاوره كاي هافيرتز وسيرج جنابري، حيث جاء التشكيل كالآتي:

 

تشكيل ألمانيا.. مولر وهافيرتز يقودان الهجوم.. ونوير يحرس العرين أمام اليابان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد روم، أنطونيو روديجير، نيكولاس سولي، نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: إلكاي جوندجان، جوشوا كيميتش، جمالا موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرج جنابري.

وتفتقد الماكينات الألمانية في مباراة اليوم جهود نجم الفريق ليروي ساني، الذي تعرض لإصابة في الركبة سيغيب على إثرها عن مباراة الافتتاح للألمان وربما تمتد لأبعد من ذلك. 

ويعتمد المدير الفني هانز فيلك على حيوية وشباب فريقه الواعد بعد الانتكاسة التي تعرض إليها في اليورو الأخير، لكن الآن تبدو جاهزيته أكبر ويدخل كواحد من المرشحين للتتويج باللقب.  

المانيا اليابان جوندجان إلكاي جوندجان لامة الجزاء

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