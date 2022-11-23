الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جلسة لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعي العامة للبترول بخليج السويس والصحراء الشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقدت الشركة العامة للبترول، وشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، اليوم الأربعاء، جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة دراستي تقييم الأثر البيئي لمشروعى إنشاء المنصة البحرية "GG-2"، وخط أنابيب بحري بطول 4 كم لربطها بالمنصة البحرية القائمة "GG" بمنطقة خليج السويس، ومشروع إنشاء خط الغاز البري قطر 8بوصة بطول 14كم بمنطقة رأس البحار.

تأتي جلسة الشاور المجتمعي إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول، حيث يُعد المشروعين خطوة هامة لزيادة قدرة الشركة العامة للبترول لاستيعاب زيادة حجم الزيت الخام من الآبار البحرية ورفع كفاء نقل الغاز بالمنطقة.

عقدت جلسة التشاور في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور اللواء حامد أحمد رئيس مجلس مدينة رأس غارب، والكيميائي جمال فتحي مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول لقطاع السلامة و البيئة و المشرف على الأمن الصناعي، والمهندس نبيل عبدالصادق، رئيس مجلس الإدارة، والعضوالمنتدب للشركة العامة للبترول، والمهندس عبد الناصر خفاجي، رئيس شركة أمل للبترول، والمهندس عماد عبدالرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيف، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر، وممثلي جهاز شؤون البيئة، ومسؤولي الشركة العامة وبتروسيف، وممثلي شركات قطاع البترول الشقيقة بالمنطقة.

ومن خلال العرض التقديمي للشركة العامة للبترول وشركة بتروسيف، تم الإشارة في العرض إلى أن مراحل الإنشاء تمت استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسافة وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.

ورد ممثلوا شركة بتروسيف والشركة العامة للبترول على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور.

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