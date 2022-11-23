21 ديسمبر.. الحكم في استشكال حجز مرتضى منصور على أموال نادي الزمالك

حجزت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الاستشكال المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك، لجلسة 21 ديسمبر للحكم.

كانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برفض تظلم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم الحجز على حساب النادي بأحد البنوك.

كان قاضي التنفيذ قد رفض تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار اليوم.

وسبق أن حصل رجل الأعمال ممدوح عباس على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وذلك منذ عام 2015، 2016.