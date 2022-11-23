الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 ديسمبر.. الحكم في استشكال حجز مرتضى منصور على أموال نادي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حجزت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الاستشكال المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك، لجلسة 21 ديسمبر للحكم.

كانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برفض تظلم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على حكم الحجز على حساب النادي بأحد البنوك.

كان قاضي التنفيذ قد رفض تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار اليوم.

وسبق أن حصل رجل الأعمال ممدوح عباس على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وذلك منذ عام 2015، 2016.

محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الاستشكال احد البنوك نادي الزمالك حكم

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